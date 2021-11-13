برشلونة يسعى للتعاقد مع نجم ليفربول لتدعيم صفوفه

2021/11/13 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

يسعى المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، تشافي هرنانديز، لترميم صفوف فريقه من خلال تدعيمه بلاعبين جدد.

وذكر موقع "liverpoolecho"، أن تشافي معجب بخريج أكاديمية برشلونة، الدولي الإسباني تياغو ألكانتارا، الذي يلعب حاليا في خط وسط ليفربول، ويرغب في إعادته إلى "كامب نو" مرة أخرى.

وانضم ألكانتارا إلى ليفربول في العام الماضي، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، ولم يقدم الإسباني حتى الآن ما كان منتظرا منه، ولاحقته لعنة الإصابات منذ انتقاله لـ"الريدز".

وكان ألكانتارا، خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة في العالم 2009، ولعب إلى جانب تشافي لمدة أربع سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة أعلن أمس الجمعة، عن إبرام أولى صفقاته تحت قيادة تشافي، وذلك بالتعاقد مع لاعب الفريق السابق، الظهير الأيمن البرازيلي المخضرم، داني ألفيش.

المصدر: روسيا اليوم

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