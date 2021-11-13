2021/11/13 | 13:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم السبت، استكمال اجراءات التعيين في بلدية البصرة وماء ميسان.وقال المجلس في بيان مقتضب، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “استكمل إجراءات التعيين في مديرية بلدية البصرة ومديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يستكمل إجراءات التعيين بدائرتين حكوميتين المركز الخبري الوطني.

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