ماذا سيحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الخبز؟

2021/11/13 | 13:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الدكتورة ألينا باريدو، أخصائية الغدد الصماء، أن التخلي عن تناول الخبز يؤدي إلى بطء نمو البكتيريا المرضية مقابل تكاثر البكتيريا المفيدة.وتشير الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن […]

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