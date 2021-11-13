تصريح جديد من بريطانيا بشأن محاولة اغتيال الكاظمي

2021/11/13 | 14:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال كبير مستشاري الدفاع في بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مارتن سامبسون، السبت، إن المملكة المتحدة تقف إلى جانب شركائها وحلفائها لمساندة العراق وإقليم كردستان في الدفاع عن "عراق فيدرالي ديمقراطي".

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وأضاف سامبسون عبر حسابه على تويتر "بحثت الانتخابات في العراق مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وأدين بشدة الهجوم مؤخراً على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي".

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