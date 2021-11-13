5 أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب

2021/11/13 | 14:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مصادر فلسطينية اليوم السبت، إن 5 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية، رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 122 يوماً.

والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس، هم: علاء الأعرج منذ 98 يوماً، وهشام أبو هواش منذ 89 يوماً، ولؤي الأشقر المضرب منذ 34 يوماً، وعياد الهريمي المضرب عن الطعام منذ 52 يوماً، وفقاً لما ذكرته وكالة المعلومات الفلسطينية اليوم.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسرى الخمسة يعانون أوضاعاً صحية صعبة للغاية، خاصة الأسير الفسفوس الذي ما يزال يحتجز في مستشفى “برزلاي” الإسرائيلي، ويعيش حالة من فقدان الوعي المتقطع، وعدم انتظام في دقات القلب، ووخزات في الصدر، وانخفاض في ضغط الدم وفي نسبة السوائل بجسمه، إضافة للأوجاع والآلام المختلفة، الأمر الذي يجعله عرضه لانتكاسة صحية مفاجئة.

وأكدت أنه إذا بقي الحال على ما هو عليه، فإن ذلك سيؤدي إلى ضرر كبير على حالة الأسير الفسفوس الصحية، ويسبب له مشاكل في الكلى والقلب، والرئتين، والجهاز العصبي.

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