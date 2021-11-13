2021/11/13 | 14:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم السبت، موعد إطلاق البطاقات الوقودية للمواطنين والكمية المحددة.وقال مدير عام المنتجات النفطية، حسين طالب في تصريح صحافي، إنه “سيتم اطلاق البطاقة الوقودية للمواطنين بواقع 100 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنتجات النفطية تعلن موعد إطلاق البطاقة الوقودية المركز الخبري الوطني.

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