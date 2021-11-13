بالجدول.. مجلس الخدمة يحدد موعد مقابلة “العلوميين”

2021/11/13 | 14:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، موعد مقابلات حملة الشهادات العليا المشمولين بقانون رقم 59 لسنة 2017 من العلوميين، اعتباراً من يوم الثلاثاء 16 / 11/ 2021 ولغاية يوم الاحد 28/ 11 /2021 واثناء الدوام الرسمي.وقالر الناطق الرسمي لمجلس الخدمة وسام اللهيبي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان المقابلة ستكون …

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مجلس الخدمة يحدد موعد مقابلة “العلوميين” أولاً على النور نيوز.

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