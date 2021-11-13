الكشف عن تأجيل جولة مباحثات إيرانية ـ سعودية في العراق

2021/11/13 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر عراقية رفيعة المستوى عن تأجيل لقاء كان مخططاً له بين الجانبين السعودي والإيراني في بغداد، مطلع الشهر الحالي، إلى وقت آخر لم يتم تحديده.

وقالت المصادر أنه لا يمكنه تحديد سبب التأجيل على وجه الدقة، وما إذا كان السبب الأوضاع الحالية في بغداد أو أنه تم بناء على طلب أحد الجانبين.

لكنها أكدت أن التأجيل تم قبل التوتر الأخير ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



ونوهت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتغير فيها موعد اللقاء، مؤكدة ان ملف الوساطة العراقية بين طهران والرياض بيد رئيس الوزراء بناء على طلب سعودي سابق، كشرط لاحتضان بغداد اللقاءات ولذا تبقى المعلومات شحيحة جداً.

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