جمعية اللاجئين في كردستان العراق: 28 ألف مهاجر منذ مطلع 2021

2021/11/13 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت جمعية اللاجئين في إقليم كردستان العراق، عن مغادرة نحو 28 ألف مهاجر من الإقليم إلى دول أوروبية منذ مطلع عام 2021.

وقالت الجمعية في بيان إنّ آخر الإحصائيات المتوفرة لديها تشير إلى أن 4 آلاف شخص قصدوا الدول الأوروبية عبر الحدود البيلاروسية، وأشارت إلى القبض على 803 منهم وإعادتهم إلى العراق، مؤكدة أن 33 مهاجرا فارقوا الحياة.



وأوضحت إنّ أغلب المهاجرين غادروا إلى خارج البلاد من مناطق سوران وزاخو في إقليم كردستان.

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