سياسي اميركي يدعو لتشكيل لجنة حرب لفضح الإخفاقات الأميركية في العراق

2021/11/13 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا محارب أميركي سابق الكونغرس لإنشاء لجنة حرب رسمية للتحقيق في إخفاقات الولايات المتحدة خلال 20 عاماً من القتال في العراق وأفغانستان وإعداد البلاد بشكل أفضل لمعاركها القادمة.

وقال جو كينت، المحارب السابق للقوات الخاصة الامريكية والمرشح الحالي للكونغرس، في تغريدة على حسابه في تويتر، إن إنشاء لجنة حرب من شأنه أن يمنح المحاربين القدامى مثله، العزاء، بأن الدروس المستفادة من الفشل يتم تعلمها بدلاً من تكرارها.



وتابع في تغريدته: نحتاج إلى لجنة كاملة للتحقيق بشأن العراق وأفغانستان طوال عشرين عاما من الأكاذيب من المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.

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