المثنى والنجف تستعدان لدخول الموجة الرابعة لكورونا بإجراءات مشددة

2021/11/13 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرتا صحة المثنى والنجف الاشرف، اليوم السبت، الاستعداد لدخول الموجة الرابعة لجائحة كورونا بإجراءات مشددة.

وقال مدير عام صحة المثنى، باسل صبر، لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة أصدرت توجيها عاجلا بضرورة الاستعداد للموجة الجديدة لفيروس كورونا"، لافتاً إلى ان "الدائرة ستتخذ كل الاجراءات المطلوبة والتشديد على الاجراءات الوقائية".

وأضاف صبر، أن "الوزارة دعت المواطنين إلى الالتزام بما يصدر من دوائرها والجهات الصحية".

بدوره، قال المتحدث الرسمي بإسم دائرة صحة النجف، سالم الحميداوي، لـ(بغداد اليوم): "اننا نتخوف من ان تكون هذه الموجة اشد من السابقة ، خصوصا وان محافظة النجف من المحافظات ذات التواصل الكبير مع بقية المحافظات والجنسيات الاخرى وفيها مطار يتوافد من خلاله الالاف".

وتابع الحميداوي: "اكملنا الاستعدادات لهذه الموجة المرتقبة، لكن الاهم من كل هذا هو مدى التزام المواطنين بمايصدر من الجهات الصحية".

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