الخدمة الإتحادي يستكمل إجراءات التعيين بدائرتين حكوميتين بميسان والبصرة

2021/11/13 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميساناعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم السبت، استكمال اجراءات التعيين بدائرتي مديرية ماء ميسان ومديرية بلدية البصرة.وذكر المجلس في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انه "قرر خلال جلسته الثامنة والعشرين برئاسة رئيس المجلس محمود التميمي ونائبه واعضاءه عن استكمال اجراءات التعيين الخاصة بمديرية ماء ميسان.لسنة ٢٠١٦-٢٠١٧ الذين لم يتم اكمال تعيينهم في حينها، بعد فك ارتباطهم والبالغ عددهم ٣٩ فردا".واضاف أنه "كما تقرر استكمال اجراءات تعيين مديرية بلدية البصرة لسنة ٢٠١٦-٢٠١٧ للذين لم يتم تعيينهم في حينها والبالغ عددهم ٤٩ شخصا بعد فك ارتباطهم وتأخير اكمال اجراءاتهم".

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