مصرع وجرح خمسة أشخاص في حادث سير على طريق كركوك - بغداد

2021/11/13 | 14:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوب / نينا / لقي مدني مصرعه واصيب أربعة آخرون في حادث سير على طريق ستراتيجي يربط بغداد بالمحافظات الشمالية .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان مركبة أجرة تقل مسافرين انقلبت على الطريق الرابط بين بغداد - كركوك قرب قضاء الخالص شمال بعقوبة بعد انحرافها عن مسارها ما اسفر عن مصرع مدني وجرح أربعة آخرين بينهم حالة حرجة ./انتهى

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