2021/11/13 | 14:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / شهد منفذ حدودي مع ايران شرق ديالى أجراءات التشديد الوقائي على البضائع التجارية الداخلة الى المحافظة .وقال مصدر حكومي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان أوامر عليا صدرت من الجهات الحكومية بتشديد الاجراءات والمتابعة للبضائع والمواد الداخلة عبر منفذ مندلي شرق ديالى بعد رصد مخالفات واعادة ارساليات لمخالفتها الضوابط والتعليمات الحكومية .واضاف ان اجراءات التشديد اتخذت على خلفية التقارير والشكاوى عن محاولة ادخال مواد وبضائع غير مطابقة للمواصفات الفنية ومخالفة لكل الضوابط والتعليمات الحكومية العليا ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشديد الاجراءات على البضائع التجاري والمواد الداخلة عبر منفذ حدودي شرق ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشديد الاجراءات على البضائع التجاري والمواد الداخلة عبر منفذ حدودي شرق ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).