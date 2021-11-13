الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تحت الـ40 ألفا والوفيات لا تزال عند مستوى قياسي

2021/11/13 | 14:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا إلى ما تحت عتبة الـ40 ألفا، مع رصد قفزة غير مسبوقة جديدة، بأكثر من 2240 وفاة، في عدد ضحايا الوباء.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها 39256 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 40123 إصابة في اليوم السابق.ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (4185 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3273 حالة) ومقاطعة موسكو (2891) ومقاطعة سامارا (1790).وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 1241 حالة وفاة (ما يمثل أكبر زيادة يومية […]

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