2021/11/13 | 14:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سجل الأخصائيون في المركز العلمي الـ27 التابع لوزارة الدفاع الروسية مكملا غذائيا أطلقت عليه تسمية “كوباد”، سيستخدم للوقاية من “كوفيد–19”.صرح بذلك قائد قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، إيغور كيريلوف، في حديث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الروس يخترعون مكملا غذائيا ضد فيروس كورونا المركز الخبري الوطني.

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