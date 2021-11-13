ماهي دوائر المرور الأكثر تعاطيا للرشوة؟

2021/11/13 | 14:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة المرور العامَّة اتَّخذت في الآونة الأخيرة جملةً من الإجراءات أسهمت بشكلٍ واضحٍ في التقليل من مُدَّة إنجاز المُعاملات وتقليص الازدحامات.

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