بوتين يؤكد أن “لا علاقة” لروسيا بالأزمة الحدودية بين بيلاروس وبولندا

2021/11/13 | 14:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مقابلة تم بثها السبت أن لا علاقة لموسكو بأزمة الهجرة عند الحدود بين بيلاروس وبولندا.وقال في مقابلة مع شبكة “فيستي” الرسمية “أريد أن يعرف الجميع أن لا علاقة لنا بها”، في تصريحات تأتي … Readmore

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