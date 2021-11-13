خبيرة تغذية تكشف ماذا يحدث في الجسم عند تناول حفنة من الفستق يوميا

2021/11/13 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الدكتورة ألينا باريدو، خبيرة

التغذية الروسية، الفوائد العامة لصحة

الجسم عند تناول حفنة من الفستق يوميا.

وتقول الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي

الروسية للأنباء، "هذه النوع من

المكسرات، غني بالأحماض

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