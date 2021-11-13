الخارجية الروسية: الدول المجاورة لبيلاروس ترفض التعاون مع مينسك بشأن وضع المهاجرين على الحدود

2021/11/13 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الروسية إن الدول

المجاورة لبيلاروس ترفض التعاون مع

مينسك بشأن أزمة المهاجرين على الحدود.

وصرح نائب مدير إدارة التعاون الإنساني

وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية

الروسية، غريغوري لوك

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