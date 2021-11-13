تضمنت ما مجموعه 112 ماسة.. أساور تابعة لماري أنطوانيت تباع في مزاد مقابل 8.2 مليون دولار

2021/11/13 | 14:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم بيع زوج من الأساور الماسية التي تم الاحتفاظ بها في العائلة المالكة الفرنسية لأكثر من 200 عام، وكانت مملوكة لماري أنطوانيت، بأكثر من ثمانية ملايين دولار في مزاد علني

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