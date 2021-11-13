زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب جنوب ايران

2021/11/13 | 14:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-واع

اكدت المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران،اليوم السبت، ان زلزلا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب قضاء جم بمحافظة بوشهر جنوب ايران.

ونقل مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) عن تقرير المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران،أن " زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر ضرب اليوم السبت قضاء جم بمحافظة بوشهر جنوب ايران".

واضاف ،ان "مركز الزلزال في ضواحي مدينة ريز التابعة لقضاء جم بمحافظة بوشهر".

وتابع مراسلنا ان "التقرير حدد مركز الزلزال على عمق 20 كيلومترا تحت سطح الارض،فيما لم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية او اضرار مادية".

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