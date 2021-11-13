2021/11/13 | 14:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري، محمد حسان، اليوم السبت، ان بلاده تتباحث مع العراق لتسهيل إجراءات تصدير الحمضيات السورية.ونقلت وسائل اعلام سورية عن حسان قوله خلال اجتماع في محافظة اللاذقية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوريا بصدد تصدير الحمضيات إلى العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا بصدد تصدير الحمضيات إلى العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا بصدد تصدير الحمضيات إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).