تمديد حظر إستيراد “البطاطا” في إقيم كردستان

2021/11/13 | 14:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت حكومة إقليم كردستان، تمديد حظر إستيراد محصول البطاطا حتى إشعار آخر.وقالت مديرية مجمع معبر “باشماخ”، انه على الرغم من قرار وزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان برفع الحظر عن محصول البطاطا في 15 – 11 – 2021 لكن القرار سيبقى كما هو إلى أشعار آخر، ولن يتم السماح باستيراد هذا …

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