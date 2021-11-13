نائبة تطالب بتوفير مصدر رزق للمواطنين قبل إزالة تجاوزاتهم

2021/11/13 | 14:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالبت النائبة عالية نصيف، اليوم السبت، الحكومة العراقية، بتوفير مصدر رزق للمواطنين قبل إزالة تجاوزاتهم في الأماكن العامة.وقالت نصيف في بيان تلقى “النور يوز” نسخة منه، “قلناها سابقاً ونكررها اليوم، نحن ضد التجاوز على الأرضفة والشوارع والأماكن العامة التي هي ملك الشعب، ونؤيد التوجهات التي تهدف لجعل مدننا أجمل وأنظف، ولكن …

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