حكومة إريتريا تدين العقوبات الأميركية “غير القانونية واللاأخلاقية”

2021/11/13 | 14:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت إريتريا السبت بفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها على خلفية النزاع الدامي في إثيوبيا المجاورة، واصفة الخطوة بأنها “غير قانونية ولاأخلاقية”.وقالت وزارة الإعلام في بيان “هذه العقوبات أحادية الجانب، التي تحمّل إريتريا المسؤولية وتجعل منها كبش فداء على … Readmore

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