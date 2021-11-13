محكمة أميركية تؤيد تعليق قرار لبايدن يلزم موظفي الشركات بالتطعيم

2021/11/13 | 14:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيّدت محكمة فدرالية أميركية الجمعة تعليق تطبيق أمر صادر عن إدارة الرئيس جو بايدن يجبر الشركات الكبرى على تطعيم موظفيها ضد كوفيد.وأكدت هيئة محلفين مكوّنة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف الدائرة الخامسة في نيو أورلينز على قرارها الصادر … Readmore

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