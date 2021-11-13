الإعلام الأمني تنعى قائد المنطقة الخامسة في حرس الحدود

2021/11/13 | 15:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع نعت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، وفاة قائد المنطقة الخامسة في حرس الحدود.وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "ببالغ الحزن والأسى، تنعى قيادة العمليات المشتركة المغفور له (العميد الركن جاسب كاظم عطية السراي ) قائد المنطقة الخامسة في قيادة قوات شرطة حرس الحدود، الذي وافته المنية إثر حادث سير".وأضاف البيان أنه: "وفي الوقت الذي نعزي فيه وزارة الداخلية بشكل عام وقيادة قوات شرطة حرس الحدود بشكل خاص بوفاة هذا الضابط المهني الذي عرف بحبه لوطنه والدفاع عنه ، نتقدم بخالص العزاء والمواساة الى ذويه ومحبيه".

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