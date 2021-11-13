2021/11/13 | 15:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفذت القوات الأمنية، اليوم السبت عملية استباقية في مناطق مختلفة بمحافظة الانبار.وقال مصدر أمني في تصريح صحافي، إن “القوات الامنية نفذت عملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء هيت غربي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير نفق “سري” لداعش في الانبار المركز الخبري الوطني.

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