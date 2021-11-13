ملا بختيار يعود إلى السليمانية (صور)

2021/11/13 | 15:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عاد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، السبت، إلى إقليم كردستان عبر مطار السليمانية الدولي، بعد رحلة علاج في المانيا.

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وشكر ملا بختيار في مؤتمر صحفي عقده بعد عودته إلى مطار السليمانية، الجماهير التي حضرت لاستقباله واصفا ذلك بالمحبة الصادقة والحقيقية للجماهير.

وقال الطبيب المعالج لملا بختيار، داز دلن، من مشفى خاص في المانيا لقناة تلفزيونية كردية، إن الملا بختيار تأثر بثلاثة أنواع من السموم وهي "الانتيمون والنحاس والزئبق"، وظهر ذلك جليا في فحوصات اُجريت على عينات من دمه.

وأضاف الطبيب الالماني "نعتقد بأنه تعرض للتسميم بشكل مستمر طيلة ثلاثة أشهر بكميات قليلة".

ورجح الطبيب "خروجه من المستشفى بعد اسبوع من الان وذلك بعد انتهاء غسل الدم وتغييره اضافة لتعاطي ادوية مضادة للسموم".

وأكد الطبيب المعالج "تطابق فحوصات اجراه في الاردن مع فحوصات المشفى الالماني الى حد كبير في التأكد من تعرض الملا بختيار للسموم".

من جانب اخر، أكد سامي هادي مسؤول مؤسسة "جاودير" التابعة لملا بختيار أن "صحته في تحسن مستمر وقد تجاوز مرحلة الخطر"، مضيفا "يمكن التعرف على مصدر السم".

وأضاف هادي في تصريحات نقلها موقع "جاودير" أن "خطة التسميم للمسؤولين جاءت من اتجاه واحد".

وحصل "ناس"، الجمعة (5 تشرين الثاني 2021)، على صورة من داخل المستشفى الذي يقضي فيه القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني "ملا بختيار" فترة العلاج، جراء محاولة اغتياله بـ"السُم القاتل".

وأكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة (29 تشرين الاول 2021)، تعرض القيادي البارز في الحزب ملا بختيار إلى حالة تسمم نقل في إثرها لألمانيا.

ونقلت مواقع تابعة للحزب عن المتحدث باسم الاتحاد الوطني امين بابا شيخ، ، قوله انه "من الضرورة ان نستبق الفحوصات الطبية ونتائج التحقيقات القانونية"،بالقول إن الوضع الصحي للقيادي ملا بختيار غير جيد وقلق، ونحن بانتظار نتائج الفحوصات الطبية التي ستليها تحقيقات قانونية، وان القانون هو الفيصل في حال ثبت انها محاولة اغتيال".

وبين المتحدث "وجود اخبار اخرى مشابهة، لحالات تسمم طالت قياديين امنيين في مديرية اسايش السليمانية"، فيما استبعد حدوث "مواجهات مسلحة بين قادة الحزب الواحد واعتبرها انباء غير دقيقة لا سيما واننا في مدينة (السليمانية) تحترم القانون والقضاء في حل خلافاتها".

وأكد موقع تابع للاتحاد الوطني الكردستاني تعرض ملا بختيار لمحاولة اغتيال عبر التسمم استناداً إلى فحوصات أجراها في أحد المستشفيات الألمانية.

وذكر موقع "جاودير" في بيان مقتضب ترجمه "ناس كورد"، (28 تشرين الأول 2021)، أن "ملا بختيار الذي يشغل حاليا منصب عضو المجلس الأعلى لمصالح الاتحاد، صحته جيدة الان، وقد تجاوز الخطر وقد يعود إلى إقليم كردستان بعد استكمال الإجراءات الطبية الضرورية".

تأكيد الموقع جاء بعد يومين من تلويح ملا بختيار في تدوينة له بأنه في وضع غير طبيعي في ألمانيا دون أن يتطرق لمزيد من التفاصيل حينها.

من جانب آخر وضمن ملف محاولات تسميم قيادات داخل الاتحاد صرح مصدر مقرب من حسن النوري، المعروف باسم وستا حسن، المدير السابق للأسايش في السليمانية لـ "ناس كورد"، أن "علامات التسمم ظهرت عليه في الآونة الأخيرة وقد زار ألمانيا مطلع هذا الشهر وأثبتت الفحوصات تعرضة لاثار السُم".

وأضاف المصدر أن "حسن النوري عاد إلى كردستان بعد قضاء 10 أيام من الفحوصات تأكد خلالها تجاوزه الخطر، إلا أن كميات قليلة من السم مازالت باقية في أحشائه وهو بصحة طبيعية ويمارس حياته بشكل طبيعي".

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