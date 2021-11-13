طالبان تحظر العمليات والمحاكم التعسفية

2021/11/13 | 15:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمرت “لجنة التطهير في إمارة أفغانستان الإسلامية”، بحظر العمليات العسكرية والمحاكم التعسفية، محذرة من أن هؤلاء المسؤولين، سيتم إحالتهم للعدالة، طبقاً لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وكان أعضاء اللجنة قد عقدوا اجتماعاً أمس الجمعة في البرلمان الأفغاني.

وأكدت اللجنة أن السلوك الجيد لمقاتلي طالبان، أمر حيوي، مضيفة أن العشرات من هؤلاء الذين أساءوا معاملة الناس تعرضوا للعقاب.

وحذر أعضاء اللجنة أيضاً من أن هؤلاء، ممن ينتحلون صفة منتسبي طالبان ويزعجون الناس، سيتم تحديد هوياتهم ومعاقبتهم.

وحظرت اللجنة أيضاً المحاكم التعسفية، في مختلف أنحاء البلاد وأمرت منتسبي طالبان باتخاذ إجراء ضد من يفعلون ذلك.

وتهدف اللجنة إلى تطهير شكل طالبان وتحديد هويات هؤلاء الذين يسيئون معاملة الناس ولا يلتزمون بالقواعد.

وتستعد طالبان لتشكيل 5 لجان فرعية، سيتم تفعيلها قريباً في جميع الولايات الأفغانية.وحذر أعضاء اللجنة من أنه لن يتم السماح لأحد بالإساءة أو ضرب أفراد الأمن السابقين وسيتم إحالة الجناة إلى العدالة.

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