الداخلية تُحقق في حريق التهم شقة سكنية في مجمع بسماية

2021/11/13 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

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بدأت وزارة الداخلية تحقيقاً موسعا في حريق نشب بمجمع بسماية جنوب شرق العاصمة بغداد.

وقال مراسل التغيير أن الحريق وقع داخل شقة في مجمع بسماية السكني A2 803 الطابق الرابع، حيث هرعت فرق الدفاع المدني لاخماد الحريق.



وأفاد بوصول فرق التحقيق الخاصة من وزارة الداخلية للكشف عن اسباب الحريق.

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