مكافحة إجرام بغداد: تشريع قانون خاص بعمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها

2021/11/13 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

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أكد مدير قسم مكافحة الإتجار بالبشر والأعضاء البشرية في مديرية مكافحة إجرام بغداد، العميد علي عبد الرزاق شلال تشريع قانون خاص بعمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها.

وقال شلال إن القانون يتضمن عقوبات تبدأ بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وتصل الى السجن المؤبد إذا خالف أحد المواد المنصوص عليها من هذا القانون مشيراً إلى أن القانون أيضاً حدّد السجن لمدة سبع سنوات وتصل الى السجن المؤبد في حال وفاة المتبرع وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار عراقي ولا تزيد عن أربعين مليون دينار عراقي لكل من استأصل أو زرع أحد الأعضاء البشرية خلاف الأحكام القانونية.

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