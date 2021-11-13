إجراءات أمنية جديدة عند مداخل المنطقة المحصنة برغم إعادة افتتاح جسر الجمهورية

2021/11/13 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت مداخل المنطقة الخضراء الحكومية المحصنة وسط بغداد، إجراءات أمنية جديدة على خلفية تصعيد أنصار المعترضين على نتائج الانتخابات.

وقالت مصادر أمنية إن تعزيزات عسكرية وصلت إلى المنطقة الخضراء، تحسباً لأي طارئ، مؤكدة أن شاحنات نقلت حواجز إسمنتية إلى داخل المنطقة الخضراء لاستخدامها عند الضرورة، بينما اعيد افتتاح جسر الجمهورية امام حركة العجلات إثر انسحاب المتظاهرين من تقاطع وزارة التخطيط وبوابة المنطقة الخضراء.

ومنعت قوات مكافحة الشغب المحتجين من الوصول إلى بوابات المنطقة الخضراء، بينما انتشرت القوة الخاصة بحماية المنطقة بكثافة في داخلها وعند بواباتها.

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