السودان.. إطلاق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في الخرطوم

2021/11/13 | 15:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت قوات الأمن السودانية، السبت، قنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه عشرات المتظاهرين المحتجين على الانقلاب في الخرطوم وأم درمان، الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة السودانية، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

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