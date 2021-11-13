الدفاع المدني تخمد حريقا في بغداد

2021/11/13 | 15:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، إخماد حريق اندلع داخل شقة سكنية في مجمع بسماية، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وذكر بيان للمديرية، تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (13 تشرين الثاني 2021)، أن "الحريق اندلع في شرفة شقة سكنية تحتوي على اجهزة تكييف ( سبالت) في بناية 803 الطابق الرابع، من دون تسجيل إصابات بشرية".

واضاف البيان، ان "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت الحريق وابعدت خطر انتشار النيران إلى الشقق السكنية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية داخل الشقة المحترقة".

واوضح، أن "سبب الحريق كان نتيجة عبث اطفال في شرفة الشفة مما اشعل الحريق بادئ الأمر".

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