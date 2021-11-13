وفاة ضابط عراقي كبير إثر حادث سير

2021/11/13 | 15:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت خلية الإعلام الأمني، السبت، العميد الركن جاسب كاظم عطية السراي، قائد المنطقة الخامسة في قيادة قوات شرطة حرس الحدود، الذي توفي إثر حادث سير.

وقالت الخلية في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه، (13 تشرين الثاني 2021)، أنه "ببالغ الحزن والأسى، تنعى قيادة العمليات المشتركة المغفور له (العميد الركن جاسب كاظم عطية السراي) قائد المنطقة الخامسة في قيادة قوات شرطة حرس الحدود، الذي وافته المنية أثر حادث سير".

وأضافت أنه "في الوقت الذي نعزي فيه وزارة الداخلية بشكل عام وقيادة قوات شرطة حرس الحدود بشكل خاص بوفاة هذاالضابط المهني الذي عرف بحبه لوطنه والدفاع عنه، نتقدم بخالص العزاء والمواساة الى ذويه ومحبيه، نسأل الله العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويدخله فسيح جناته".

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