النمسا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/11/13 | 15:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت في النمسا 13152 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي منذ بداية الجائحة، حسبما أفادت شبكة ORF الإخبارية النمساوية اليوم السبت.وذكرت الشبكة أن 48 مصابا بمرض “كوفيد-19” الناجم عن كورونا فارقوا حياتهم خلال الفترة نفسها.وكان مستشار النمسا ألكسندر شالنبرغ أعلن أمس الجمعة عن خطط لفرض نظام […]

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