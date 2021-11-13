قيادي ايزيدي يوجه رسالة للكتل السياسية بمناسبة ذكرى تحرير سنجار

2021/11/13 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوجه قائممقام قضاء سنجار المرشح الفائز محما خليل علي اغا، رسالة الى الكتل السياسية بمناسبة ذكرى تحرير مدينة سنجار من انياب تنظيم داعش الارهابي.

وقال علي اغا في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "تمر علينا اليوم ١٣ تشرين الثاني، ذكرى تحرير مدينة سنجار على ايدي ابطال جبل سنجار (حشد الايزيديين)، وقوات البيشمركة واسناد التحالف الدولي وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، وباشراف مباشر من الرئيس مسعود بارزاني، مباركا جهود القوات الامنية بمختلف صنوفها المتواجدة في سنجار"واضاف، ان "المكون الديني الايزيدي سباق في تحرير مدينته وترسيخ الديمقراطية في العراق، لهذا فالاولى من جميع الكتل السياسية ان تكون سباقة في انتشال هذه الاقلية المضحية للعراق، من الابادة والتشريد وانعدام الخدمات".وشدد على ضرورة، ان "تكون هذه الذكرى العظيمة، مناسبة لشحذ همم جميع القيادات والكتل السياسية والحكومة، للعمل على تهيئة اجواء امنة في سنجار واخراج القوات غير الشرعية المتمثلة بحزب العمال الكردستاني منها وغيره، والقضاء على السلاح المنفلت".وجدد مطالبته للمجتمع الدولي "بفتح صندوق تحت اسم (صندوق اعمار سنجار) تشترك فيه كل دول التحالف الدولي فضلا عن الدول التي اعترفت بالابادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الايزيدي".وبين ، ان "الايزيديين في العراق تعرضوا لابشع عملية ابادة جماعية بالتاريخ، وهذه الابادة ما زالت مستمرة بحقه، من خلال تجاهل حقوقه وعدم تحقيق مطالبه".واشار الى، ان "هناك الاف الايزيديين ما زالوا في مخيمات النزوح، والشتات، وعدم جدية في متابعة ملف المختطفات والمختطفين، والمقابر الجماعية، فضلا عن انعدام الخدمات والامن في مدينتهم سنجار".وكشف علي اغا عن "وجود اعداد كبيرة جدا من الايزيديين عالقين على الحدود البولندية مع اخوتهم العراقيين، مبينا، ان "ارض سنجار حررت بكن البشر بم يحرر".

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