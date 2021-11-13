الإطار التنسيقي يضع شرطاً للموافقة على التحالفات السياسية - عاجل

2021/11/13 | 15:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الإطار التنسيقي، اليوم السبت، عن اتفاق مع الكتل السنية والكردية لعدم الدخول باي تحالف اذ لميتحقق التئام داخل البيت الشيعي.

وقال عضو الإطار التنسيقي سعد السعدي في حديث تابعته (بغداد اليوم)، أن "موقفنا واضح، وهو عدم خوض أي حوارات أوتفاهمات فيما يخص تشكيل الحكومة، كوننا نرفض نتائج الانتخابات برمتها التي شابها الكثير من التلاعب".

واضاف، أن "هناك اتفاقا بين الكتل الكردية والسنية على عدم الدخول بتحالفات إلا بعد التئام البيت الشيعي، ونحن ما زلناعلى موقفنا وننتظر نتايج الطعون وقرار المحكمة الاتحادية"، مضيفا أن "هذه اللقاءات التي تجري الان طبيعية، ودائما ماتعقب كل انتخابات جولات حوارات سياسية لجس النبض وعمل بعض التفاهمات، ولكن يبقى القرار الفصل بعد التئام البيتالشيعي".

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