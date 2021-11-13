النمسا تسجل رقم قياسي جديد لعدد الإصابات اليومية بكورونا

2021/11/13 | 15:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت في النمسا 13152 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي منذ بداية الجائحة، حسبما أفادت شبكة ORF الإخبارية النمساوية اليوم السبت.وذكرت الشبكة أن 48 مصابا بمرض “كوفيد-19” الناجم عن كورونا فارقوا حياتهم خلال الفترة نفسها.وكان مستشار النمسا ألكسندر شالنبرغ أعلن أمس الجمعة عن خطط لفرض نظام الإغلاق بالنسبة لغير متلقي اللقاح ضد كورونا، وقد يتم اتخاذ القرار بهذا الشأن غدا الأحد.وفي ألمانيا دعت السلطات المواطنين إلى الامتناع عن حضور فعاليات متعلقة بعيد الميلاد ومواكب كرنفالية، وذلك على خلفية التنامي الملحوظ لوتيرة الإصابات بمرض “كوفيد-19″، حيث سجلت خلال الـ 24 الماضية […]

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