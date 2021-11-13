دعوات كردية لتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن القصف التركي الكيمياوي

2021/11/13 | 15:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا سياسيان كرديان، السبت، الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حيال القصف الكيمياوي التركي خلال عملياتها الجارية داخل الأراضي العراقية لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني.وقال السياسي الكردي فؤاد زنكنة في تصريح: إنه “تابع باهتمام شديد ما اوردته وكالة المعلومة من … Readmore

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