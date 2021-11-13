2021/11/13 | 15:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أطلقت مديرية الموارد البشرية في وزارة الداخلية، الرابط الالكتروني الخاص بالمتقاعدين.وأوضحت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في ظل التطور الإلكتروني الملحوظ بعمل مديرية إدارة الموارد البشرية بكل توابعها ولاهتمامها بمنتسبي الوزارة، أوعز مدير عام إدارة الموارد البشرية اللواء حسين سبهان الساعدي بإطلاق رابط الكتروني خاص بمتقاعدي الوزارة …

ظهرت المقالة الداخلية تطلق الرابط الالكتروني الخاص بالمتقاعدين أولاً على النور نيوز.

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