طريقة بسيطة لحماية الجسم من الشيخوخة المبكرة

2021/11/13 | 15:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة

أولغا تشونتونوفا، السبب وراء تسمية

فيتامين (E) بفيتامين النساء، وكيف يمكن

تعويض نقصه في الجسم.

وفي حديثها لوكالة "نوفوستي" الروسية

للأنباء، صرحت تشونتونوفا بأنه "

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