القضاء الأمريكي يوجه الاتهام رسمياً لبانون

2021/11/13 | 15:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه القضاء الأمريكي رسمياً أمس الجمعة إلى ستيف بانون حليف الرئيس السابق دونالد ترامب، تهمة “عرقلة” صلاحيات الكونجرس في التحقيق، في رسالة واضحة إلى الشهود الآخرين الذين قد يتجاهلون دعوات المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكابيتول.

ويُلاحق المستشار السابق البالغ من العمر 67 عاما بتهمتَي رفض الإدلاء بشهادته ورفض تقديم وثائق إلى لجنة برلمانية خاصة تحقق في الهجوم على مقر الكونغرس في السادس من يناير(كانون الثاني).

وقال بيني تومسون الرئيس الديموقراطي للجنة التحقيق، إن توجيه الاتهامين “يفترض أن يبعث رسالة واضحة إلى جميع الذين يعتقدون أن بإمكانهم تجاهل اللجنة أو محاولة عرقلة تحقيقنا، مفادها أن لا أحد فوق القانون”.

وعلى الرغم من استدعائه في منتصف أكتوبر(تشرين الأول)، لم يمثل بانون أمام اللجنة، مشيراً إلى حق الرؤساء في الحفاظ على سرية بعض الوثائق والنقاشات.

لكن اللجنة تؤكد أن هذه الحماية لا تنطبق في هذه الحالة، لأن ترامب لم يعد رئيساً ولم تقر رسمياً بهذا الامتياز للسلطة التنفيذية.

وكان ستيف بانون مستشاراً لترامب عرف بتكتمه ونفوذ الكبير ولعب دورا كبيرا في حملته الانتخابية الناجحة التي دفعها باتجاه شعبوي في 2016.



لكنه في السنة التالية دفع إلى الاستقالة.

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