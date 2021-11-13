2021/11/13 | 15:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن رئيس أركان الجيش البريطاني، الجنرال نيك كارتر، أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية تشهد توترا غير مسبوق، وهي أكثر جدية مما كانت عليه في عهد الحرب الباردة.ونقلت صحيفة “Daily Express” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش البريطاني يحذر من حرب محتملة بين روسيا والغرب المركز الخبري الوطني.

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