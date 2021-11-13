2021/11/13 | 15:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعت مسودة جديدة للبيان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بغلاسكو، إلى تسريع الجهود نحو التخلص التدريجي من الفحم، وتعزيز وتيرة التزامات الدول بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.كما دعت الوثيقة التي نشرتها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسودة البيان الختامي لقمة المناخ تدعو الدول إلى تعزيز التزاماتها المناخية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسودة البيان الختامي لقمة المناخ تدعو الدول إلى تعزيز التزاماتها المناخية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسودة البيان الختامي لقمة المناخ تدعو الدول إلى تعزيز التزاماتها المناخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).