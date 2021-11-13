الصين اللغز (2/1) - فؤاد النمري

2021/11/13 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_النمري الصين اللغز (1/2)عندما نقول أن عالم اليوم إنما هو في فوضى الهروب من استحقاق الإشتراكية يغمز من قناتنا الليبراليون والشيوعون من أيتام خروشتشوف وعامة المتخلفين سياسياً على اعتبار أن ما نقول إنما هو استغراق في الأدلجة .



لكن افتراضهم هذا يقتضيهم أن يفككوا اللغز الصيني بدل كل حديث في الإيديولوجيا ؛ كيف لدولة رأسمالية، كما يفترضون الصين، يقودها حزب شيوعي !؟لئن نجح هؤلاء الأقوام في تفكيك الل ......





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