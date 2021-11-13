الولايات المتحدة كدولة نامية: قراءة في كتاب -عصور الرأسمالية الأمريكية: تاريخ الولايات المتحدة-- القسم الأول - محمود الصباغ

2021/11/13 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغدفعت الأيام الأولى من عهد الرئيس [الأمريكي] جو بايدن إلى ما كان غير مرجح من إعادة تقويم لتوجه الرأسمالية الأمريكية.



وكان إعلان بايدن عن "تحول نموذجي" بعيداً عن نظام سياسي حابى، على مدى عقود، الأثرياء بلا انقطاع أو فتور، قد استدعى ذكريات "الصفقة الجديدة"* لالتقاط رؤيته عن حكومة ناشطة، حيث وعد بايدن بطرح أجندة تنموية طموحة تربط بين البنية التحتية والسياسة الصناعية وانتقال الطا ......





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