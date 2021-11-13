المثنى تكشف عن احصائية حوادث الدراجات النارية بالمحافظة

2021/11/13 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنىافاد مصدر أمني في المثنى، اليوم السبت، عن احصائية حوادث الدراجات النارية المسجلة بالمحافظة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "محافظة المثنى سجلت منذ بداية السنة (2021) ولغاية الشهر الحالي مصرع (114) واصابة (1425) اخرين، إثر حوادث الدراجات النارية فقط".واضاف ان "هذه الحصيلة هي المسجلة بشكل رسمي وفق تقارير مراكز الشرطة والدوائر الصحية في عموم المحافظة".

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